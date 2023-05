Gminne Obchody Dnia Strażaka w Kamieniu Krajeńskim. Nowy wóz, odnowiona remiza i odznaczenia dla druhów. Zobaczcie zdjęcia

- To dla miasta historyczny dzień: przekazanie samochodu, odnowiona remiza, a w perspektywie nowy samochód. W ostatnich czterech latach do naszego województwa na rzecz jednostek OSP wpłynęło 97,5 mln zł dotacji z budżetu państwa. Od 2016 roku były to 164 nowe samochody. Sam od dziecka jestem strażakiem ochotnikiem i wiem co to znaczy walczyć o rozwój jednostki. Jestem dumny, że macie coraz nowocześniejszy sprzęt – zaznaczył st. bryg, Sławomir Herbowski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP.