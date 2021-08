Golub-Dobrzyń zbiera nakrętki i pomaga choremu Adrianowi Kubackiemu

Adrian Kubacki ma 18 lat. Dzielnie walczy z wieloma przeciwnościami losu i chorobami. Cierpi na zespół mielodysplastyczny - oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów, dotknęła go też zaćma podtorebkowa tylna obu oczu, orchidektomia prawostronna, niewydolność kory nadnerczej, hipogammaglobulinemia, czyli stan niedoboru odporności i wiele innych. Adrian przeszedł przeszczep szpiku i potrzebuje dwóch nierefundowanych przez państwo leków, które są niezbędne do przeprowadzenia leczenia. Kuracja lekiem Jakavi oraz Letermovir to aż 250 000 zł. Zbiórka dla Adriana prowadzona jest na zrzutce.pl. Jest już na koncie ponad 199 tys. zł. Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia wspierają zbiórkę, organizowane są charytatywne imprezy, a teraz dochodzi do tego dochód z plastikowych nakrętek, które wrzucać można do serca stojącego w parku przed urzędem.

- Półtora tysiąca złotych trafiło na konto zrzutki na rzecz Adriana Kubackiego, dzięki sprzedaży nakrętek, wrzucanych przez mieszkańców do pojemnika – serca, znajdującego się przed budynkiem Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Nakrętki te odebrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, które odbiera odpady od mieszkańców naszego miasta. Nakrętki zostały sprzedane, a środki w kwocie 1512 zł zasiliły konto Adriana Kubackiego na portalu Zrzutka.pl (1400 zł ze sprzedaży nakrętek, pozostałą kwotę dołożyła firma EKOSYSTEM) – informuje magistrat.