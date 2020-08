Golubsko-Dobrzyński pasaż handlowy w miejscu piekarni - sprawdzamy informacje o nowej inwestycji

Dowiedzieliśmy się także, że prace nad Pasażem Golubsko-Dobrzyńskim postępują zgodnie z planem.

Mieszkańców Golubia-Dobrzynia i okolic zaniepokoił jednak fakt – co z obecnymi budynkami, a także jaka przyszłość czeka piekarnię MSZiZ, która jest zlokalizowana w tym miejscu.

- Długo już próbujemy sprzedać tę nieruchomość. Na razie jednak to nie nastąpiło. Nie mogę więc udzielić informacji i powiedzieć jak będzie. Jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, to nie będziemy prowadzić piekarni. Aktualnie produkcja pieczywa jest prowadzona – mówi prezes MSZiZ Honorata Czarnecka.