Gotowe życzenia i kartki na Dzień Dziadka 2024. NOWE pionowe kartki - na MMS, WhatsApp i Messenger

Kiedy jest Dzień Dziadka?

Jak sprawić dziadkowi przyjemność w dniu jego święta?

Oczywiście najlepiej dziadkowi osobiście złożyć wizytę. Miłym dodatkiem do niej będą kwiaty, słodycze czy upominek. Może być on zrobiony własnoręcznie lub kupiony. Sprawdzonym upominkiem są gadżety ze zdjęciami. Możemy też postawić na prezent niematerialny i wspólne spędzenie czasu, np. wyjście do kina, na basen, spacer po malowniczej okolicy, warsztaty czy sport. Wszystko zależy od tego co dziadek lubi i na co pozwala mu zdrowie/kondycja. To ma być jego dzień! Miłym dodatkiem będzie też kartka z życzeniami, która będzie przypominać o naszej miłości.