Grand Prix Polski w Toruniu. Bartosz Zmarzlik w złocie, dwóch Polaków na podium IMŚ! [zdjęcia]

2019, 2020 i 2022 - to lata dominacji Bartosza Zmarzlika. Polak na stałe zapisał się na kartach światowego żużla i polskiego sportu. jako jedyny z biało-czerwonych żużlowców może pochwalić się trzema złotymi medalami IMŚ, a to jeszcze nie jest jego ostatnie slowo!

Tegoroczny tytuł Zmarzlik zapewnił sobie już przed dwoma tygodniami, podczas ostatniej rundy cyklu w szwedzkiej Malilli. Na ostatnią rundę do Torunia przyjechał już na luzie, bez presji - w nowym kevlarze i obszyciach motocykla - już ze złotymi elementami symbolizującymi trzecie złoto. Odpuszczać rywalom jednak nie zamierzał. Ambicja i szybkie motocykle dowiozły go do wielkiego finału, a w nim na drugi stopień podium.