Grażyna Dziedzic nowym kuratorem oświaty w Kujawsko-Pomorskiem. Marek Gralik został odwołany

O powołaniu Grażyny Dziedzic na stanowisko nowego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty urząd wojewódzki w Bydgoszczy poinformował w piątek, 22 grudnia. Następczyni Marka Gralika, dotychczas pełniącego tę funkcję, jest wieloletnią dyrektorką III LO w Bydgoszczy.

- Cieszę się, że będę mogła się przysłużyć oświacie w naszym regionie. Chciałabym, by urząd, jak i moja praca były apolityczne - mówi nowa kurator oświaty w Bydgoszczy. - To jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Chciałabym, by kuratorium było spełniało nie tylko funkcję kontrolną, ale było faktycznym wsparciem dla dyrektorów, dla nauczycieli, żeby wzrósł ich prestiż. Chciałabym, by uczniowie czuli się w szkołach bezpiecznie.

Grażyna Dziedzic podkreśla również: - Mam świadomość, że dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. To jest akurat cytat z pewnego współczesnego poety, ale całkowicie się z nim zgadzam.