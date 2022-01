Grażyna Rutkowską-Kusa uczestniczka z The Voice of Senior wpuściła nas do swojej garderoby [zdjęcia]

Jak zagrać dynię?

A skąd pan wie o dyni?!

Szpiedzy donieśli.

No dobra, rzeczywiście grałam kiedyś dynię [śmiech]. To była dynia, która na dodatek lubiła jeść parówki, więc przez cały spektakl jadłam paróweczki. Na końcu zdejmowałam skorupę grubej dyni i byłam piękną tancerką.

Jeśli ktoś potrafi zagrać nawet dynię, to po co mu sprawdzać swoje umiejętności w konkursach?

To akurat zrobiłam dla siebie. Przyszedł taki czas, że właściwie mogłabym już być na emeryturze, choć wcale nie czuję się emerytką. Ale zawsze marzyłam, żeby ktoś posłuchał mojego głosu. Owszem, byłam śpiewająca aktorką, ale życie tak się ułożyło, że śpiewanie nie znalazło się w centrum mojego życia. Stwierdziłam – co mi właściwie szkodzi. Oglądałam dwie poprzednie edycje The Voice Senior i pomyślałam, że spróbuję. Ostatniego dnia składania zgłoszeń wysłałam swoją deklarację. I przyjęli mnie! Myślę, że trochę też miała na to wpływ pandemia i pozamykane teatry. Miałam jakiś niedosyt pracy.