Grudziądz i okolice. "Tuszewo, Wielki Wełcz i część kamienic przy Narutowicza od soboty wciąż bez prądu!" - alarmują mieszkańcy

- Nie możemy ani nic przygotować do jedzenia, nie działają sprzęty. Z małymi dziećmi siedzimy bez prądu trzeci dzień. Seniorom też ciężko przetrwać. Najgorsze jest to, że jesteśmy wciąż zbywani przez dostawcę energii. Podają kolejne godziny podłączenia kamienicy do prądu, ale co go nie ma, to nie ma! - mówią lokatorzy z ul. Narutowicza 27 w Grudziądzu. - Jak długo jeszcze?! Prosimy o interwencję.