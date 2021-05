Grudziądz. Odznaczenia dla Sybiraków i ich przyjaciół [zdjęcia]

W Kujawsko-Pomorskiem szkoły ponadpodstawowe rekrutują chętnych i promują się przez internet

W Kujawsko-Pomorskiem trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Drzwi otwarte online, filmiki w internecie, wirtualne spotkania z kandydatami – to najpopularniejsze sposoby na dotarcie do kandydatów w czasach pandemii.