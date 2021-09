Grudziądz. Raz niepełnosprawnego pana Artura okradli. Drugi raz miał trudności z kupnem biletu na pociąg. Pomogli policjanci

Do perfidnej kradzieży doszło na początku sierpnia. Wówczas 68-letni inwalida wczesnym rankiem wyjechał z hotelu na pobliską stację benzynową aby zrobić zakupy. - W drodze powrotnej podeszło do niego dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat oraz 17-letnia kobieta twierdząc, że pomogą mu dotrzeć do hotelu. Po dotarciu na miejsce 68-latek zorientował się, że z jego kurtki zniknęły pieniądze w kwocie około 3 tysięcy złotych - relacjonował wówczas przebieg zdarzenia podkomisarz Robert Szablewski, oficer prasowy policji w Grudziądzu.

Mundurowi zaalarmowani przez poszkodowanego podjęli działania, aby złapać sprawców. Szybko zostali namierzeni. Policjanci ustalili, że złodziejem okazał się 20-latek. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na szczęście kompani od kradzieży nie zdążyli wydać całej gotówki. Część funkcjonariusze odzyskali i... zaprosili pana Artura po odbiór.