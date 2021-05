Grudziądz. Tak po remoncie prezentuje się drugi odcinek ulicy Jackowskiego w Grudziądzu [Zobacz zdjęcia]

Dzieci tracą dłonie, nogi, a nawet życie. To cena pośpiechu i lekceważenia zasad w gospodarstwach

Co roku, w czasie gorącego okresu na wsi, słychać o przypadkach śmierci lub poważnego kalectwa dzieci, które pomagały rodzicom. Sprawdź, na co trzeba zwrócić baczną uwagę, by zapobiec tragedii. KRUS przypomina też, czego nie mogą robić w gospodarstwach osoby do 16. roku życia.