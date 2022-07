Grupa PGE kupiła farmę wiatrową pod Grudziądzem i dwie w innych częściach kraju. "To nie koniec naszych planów inwestycyjnych"

Wybudowaną w 2015 roku, należącą do tej pory do brytyjskiej spółki Vanadium Holdco ltd, farmę wiatrową pod Radzyniem Chełmińskim kupiła PGE Energia Odnawialna. Transakcja, warta 939 mln zł, obejmowała także nabycie dwóch innych farm:

Łącznie PGE kupiła 32 wiatraki o mocy od 2 do ponad 3 MW każdy. Jak podkreślano, ich średnioroczna produkcja na poziomie 240 GWh, pozwala na dostarczenie energii elektrycznej do około 120 tys. gospodarstw domowych. Połowę z tej liczby produkuje farma w gminie Radzyń Chełmiński.

- To bardzo nowoczesna inwestycja. 12 turbin, każda powyżej 3 MW mocy zainstalowanej. Co istotne, bardzo wysokie wieże, jak na warunki polskie. 140 metrów to już jest naprawdę bardzo dobry standard, co lokuje tę farmę, pod względem produkcji energii, na bardzo wysokim poziomie. Z całą pewnością będziemy dumni z tej farmy i będzie produkowała dużo energii - mówi o farmie pod Grudziądzem Marcin Karlikowski, prezes spółki PGE Energia Odnawialna.