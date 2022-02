Grupa radnych z Grudziądza chce odwołania Łukasza Kowarowskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej

"Taka postawa pana Łukasza Kowarowskiego świadczy o tym, że nie posiada on umiejętności interpersonalnych do sprawowania tak zacnej funkcji" - czytamy w dalszej części uzasadnienia wniosku.

Radni PiS wraz z radnym Goszką oceniają, że "dla dobra wspólnoty samorządowej i poprawnych relacji pomiędzy radnymi", Łukasz Kowarowski który jest radnym Sojuszu Obywatelski Grudziądz, powinien przestać pełnić funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza.

Wnioskodawcy przygotowali już projekt uchwały w sprawie odwołania Łukasza Kowarowskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza oraz wyboru nowego szefa Rady. Ponadto zwrócili się w wnioskiem, aby oba projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad na najbliższą sesję, która jest planowana na 23 lutego. Radni - wnioskodawcy także zaznaczają, że jeśli Kowarowski zostanie odwołany, to nie będą zgłaszać kandydata na nowego przewodniczącego Rady. - Uważamy, że do tego ma prawo większość rządząca - mówi Sławomir Szymański, przewodniczący klubu radnych PiS.