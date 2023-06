Grupa Szymon przy parafii Bł. M. Kozala w Lipnie ma już 30 lat!

Przy parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Lipnie od 30 lat działa Grupa Szymon. Należą do niej osoby z niepełnosprawnością nie tylko z parafii, ich rodzice, rodzeństwo, wolontariusze. To prawdziwa wspólnota, która wspiera się w różny sposób. Jest tu czas na wspólną modlitwę, ale też zabawę i wyjazdy.

Świętowanie jubileuszu było okazją do wspomnień i małego podsumowania. Najpierw została odprawiona msza święta, a potem odbyło się spotkanie na plebanii z tradycyjną lampką szampana i okazałym tortem. W tej chwili grupą opiekuje się ksiądz Łukasz Świątek. On sprawował mszę świętą wraz z księdzem Adrianem Nowickim z parafii pw. św. Floriana w Uniejowie, który jest zarazem duszpasterzem chorych i niepełnosprawnych w diecezji włocławskiej.

Niektóre osoby są tu od samego początku i można śmiało stwierdzić, że dorastały wraz z grupą. Grupa Szymon to również wolontariusze, których przez te wszystkie lata przewinęło się mnóstwo. Pozostaje zatem życzyć kolejnych jubileuszy, bo takie grupy wsparcia są bardzo potrzebne. Dzięki nim i ludzie chorzy, i zdrowi odnajdują w życiu to, co nadaje mu głębszy sens.