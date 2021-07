Grzegorz Walczak z Włocławka z nagrodą na ogólnopolskim konkursie muzycznym

- Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA to konkurs odbywający się co roku w różnych miejscowościach na północy Polski, takich jak: Gdańsk, Elbląg, Gniew, Malbork, Kwidzyn, Sopot, Przywidz. Jest to wydarzenie propagujące ideę wspólnego śpiewania, przeniesionego z wędrownych plenerów i nocnych ognisk w światło sceny