Te technika we Włocławku cieszą się największym zainteresowaniem wśród uczniów

Zobacz wideo: Bezpieczeństwo nad wodą. To musisz wiedzieć!

Włocławskie szkoły branżowe I stopnia przygotowały łącznie 300 miejsc. Przyszłym uczniom oferują naukę kilkunastu zawodów, przygotowały m. in. następujące profile:

Tegoroczni ósmoklasiści złożyli 249 wniosków do szkół branżowych I stopnia we Włocławku. Znacznie większą popularnością wśród uczniów ostatniej klasy podstawówki cieszą się licea ogólnokształcące i technika. W liceach ogólnokształcących we Włocławku przygotowano łącznie 750 miejsc na przyszły rok szkolny. Uczniowie złożyli aż 2111 wniosków.