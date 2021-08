Gwiazdy igrzysk na Stadionie Śląskim. LOTTO Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej pełen medalistów igrzysk

Po igrzyskach w Tokio lekkoatletyka i lekkoatleci są na ustach wszystkich polskich kibiców. Znakomite starty, rekordy i medale sprawiły, że każdy chce zobaczyć na żywo bohaterów igrzysk. Taką szansę polscy sympatycy Królowej Sportu będą mieli już 5 września. Podczas LOTTO Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej – mityngu zaliczanego do prestiżowego cyklu World Athletics Continental Tour Gold – uroczyście powitamy armię wspaniałych olimpijczyków. Niemal wszyscy polscy medaliści olimpijscy w lekkoatletyce z Tokio zameldują się na początku września na Stadionie Śląskim.

– Jeśli ktoś miał wątpliwości, to po Tokio już nie ma prawa ich mieć. Lekkoatletyka jest prawdziwie polskim sportem narodowym. Jako region wiemy to już od dawna, a od ponad roku Stadion Śląski jest Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym. Wracając jednak do Tokio proszę pamiętać, że 9 z 14 medali olimpijski przyniosła nam właśnie Królowa Sportu. Cieszę się, że już na początku września medalistów z Tokio będziemy mogli przywitać na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym. Zapraszam absolutnie wszystkich, aby wspólnie podziękować za piękne momenty, wzruszenia i emocje. To wszystko przy otwartych dla widzów trybunach podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej – powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Województwo jest jednym z najważniejszych donatorów lekkoatletyki. W ostatnich latach – po zakończeniu remontu Stadionu Śląskiego – mocno stawia na ten właśnie sport.