"Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!" - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiada warsztaty i publikację

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku otrzymało dotację na realizację zadania pt. "Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!". Przyznana została w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna" z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzącą z Funduszu Promocji Kultury.

W sierpniu i wrześniu 2021 r. w czterech ośrodkach (Muzeum Etnograficzne we Włocławku, Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce, Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach) zorganizowane będą warsztaty haftu kujawskiego prowadzone przez doświadczone hafciarki zrzeszone w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Poprzedzą je prelekcje z pokazem multimedialnym przygotowane przez etnografa Dorotę Kalinowską.

Warsztaty skierowane będą do osób dorosłych instruktorów, edukatorów, rękodzielników, członkiń kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, zespołów folklorystycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką bądź chęcią podniesienia swoich umiejętności w tej dziedzinie. Nabór na warsztaty rozpocznie się 21 czerwca. Finalnym efektem i podsumowaniem projektu będzie wystawa prac uczestników programu udostępniona od 26 listopada do 27 grudnia 2021 r. w Muzeum Etnograficznym we Włocławku.