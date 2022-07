Helena i Gabriela z Lipna udowodniły, że prawdziwa historia jest na wyciągnięcie ręki

Helena Gajewska i Gabriela Kowalska, uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie, otrzymały wyróżnienia w XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pt. „Oni tworzyli naszą historię”.

Okazuje się, że dużej historii nie trzeba szukać daleko. Wystarczy bacznie rozejrzeć się wokół lub z uwagą obejrzeć rodzinny album. Udowodniły to dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie - Gabriela Kowalska i Helena Gajewska. Zdobyły wyróżnienia w XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pt. „Oni tworzyli naszą historię”. Pod opieką Małgorzaty Kowalskiej-Tuszyńskiej przygotowały prace w kategorii „Album rodzinny” i „Oblicza codzienności”. Helena w swoim opracowaniu pt. „Mój przodek prapradziadek Józef Zaborowski – stolarz, strażak, działacz społeczny i ofiara II wojny światowej” przedstawiła biografię i działalność swojego prapradziadka. Z kolei Gabrysia w pracy pt. „List pełen wspomnień od nauczycielki Karoliny Weroniki Lee” przybliżyła sylwetkę byłej nauczycielki lipnowskiej „Dwójki’, która pracowała tam w latach 1945-1950. Karolina Lee była jedną z osób, które tworzyły lipnowskie harcerstwo. W czasie okupacji opiekowała się dziećmi swojej przyjaciółki, którą uwięziono w obozie Stutthof. – Udało nam się dotrzeć do Anny Ritter, którą Karolina Lee opiekowała się w czasie okupacji – mówi Małgorzata Kowalska-Tuszyńska. – Mieszka ona we Włocławku i jest niezwykle otwartym człowiekiem. W jej domu ciągle żywa jest pamięć o Karolinie Lee. Herbatę podała nam w filiżankach, które ma po niej i poczęstowała nas drożdżówką, która upiekła według przepisu pani Karoliny. To naprawdę coś niesamowitego! Józef Zaborowski, prapradziadek Heleny ze strony ojca, był stolarzem. Miał jeden z największych warsztatów stolarskich w Lipnie. Udzielał się też społecznie - był członkiem OSP i działaczem politycznym. Należał do PPS, był tzw. "Piłsudczykiem". Nosił nawet takie same wąsy jak Józef Piłsudski. Przez trzy kadencje był radnym Rady Miejskiej w Lipnie. Był jednym z założycieli Komitetu Regulacji Rzeki Mień w 1937 roku. W 1939 roku został aresztowany przez Niemców i zamordowany. Nie jest dokładnie znane miejsce jego śmierci. Dwa różne opracowania historyczne podają sprzeczne informacje - jedno podaje, że został zamordowany w Forcie w Toruniu, a drugie, że w lasach karnkowskich. Dziewczętom gratulujemy!