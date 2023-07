Horoskop indiański. Jakim zwierzęciem jesteś? Sprawdź swój totem i co on oznacza! wróżka Azalia

Indianie mocno wierzą w uzdrawiającą siłę natury. Członków plemienia prowadzą przewodnicy duchowi - szamani, którzy podczas duchowego transu porozumiewają się z odwiecznymi siłami natury. Horoskop indiański wyjaśnia aspekty życia w oparciu o założenie, że wszystko - ludzie, zwierzęta, natura - to jeden wielki krąg życia. Na kręgu życia opisane jest dwanaście zwierząt - totemów, które określają typy osobowości i cechy charakteru. Sprawdź po dacie urodzenia, który indiański totem jest twój i co to dla ciebie oznacza >> pixabay.com Zobacz galerię (13 zdjęć)

