Znak zodiaku a kolory - ten kolor wzmacnia twój znak! Taki kolor jest przypisany do twojego znaku zodiaku wróżka Azalia

Każdy kolor ma swoją energię. Możemy ją wykorzystać, włączając kolor do naszego codziennego życia. To może być bluzka czy sweter w kolorze twojego znaku zodiaku, lakier do paznokci, cienie do powiek. Nawet kolor pożywienia ma znaczenie! Jeśli twoim kolorem jest pomarańczowy, jedz pomarańcze, jeśli zielony - jedz kiwi. Zobacz, jaki kolor jest przypisany do twojego znaku zodiaku i wykorzystaj jego moc!