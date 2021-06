Hotelowy ręcznik na pamiątkę? Tych zachowań na wakacjach powinniśmy się wstydzić

Oficjalnie zaczynają się wakacje i szczyt sezonu urlopowego, który potrwa do końca sierpnia. Z doniesień organizacji turystycznych wynika, że zrobiliśmy bardzo dużo rezerwacji. Zatem nad morzem, w górach i innych turystycznych rejonach może być tłoczno. Trudno się dziwić, po długich miesiącach ograniczeń, jesteśmy spragnieni podróży. Czy będzie to przyjemnie spędzony czas, zależy w dużym stopniu od nas samych.

Zbulwersowany gość w kąpielówkach. Wstyd w hotelu robi sobie i bliskim - tych zachowań warto unikać

Czasem zameldowanie gości chwilę trwa, a każdy system niekiedy się zawiesi. Ważne, by na wakacje nie wyjechać bez zrozumienia i życzliwości dla innych. Przydatna będzie znajomość regulaminu wybranego na wakacje obiektu, a niektóre hotele na swoich stronach mają poradniki savoir-vivre. Szczególną uwagę należy zwrócić na wspólne przestrzenie. Np. spacer hotelowym korytarzem w kąpielówkach i bikini do strefy relaksu. Nie wszyscy muszą wiedzieć, że właśnie idziemy na basen czy do sauny. Dobrze jest nałożyć na siebie coś jeszcze.