I Grudziądzki Piknik Naukowy. Zaprasza Zespół Szkół Rolniczych. Będzie mnóstwo atrakcji. Sprawdź program Aleksandra Pasis

Grudziądzki Piknik Naukowy zaplanowano na 27 i 28 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Nadesłane/ZSR Grudziądz Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Pokazy nowoczesnych technologii rolniczych, nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, konkursy, degustacje i porady z zakresu zdrowego żywienia, warsztaty ekologiczne a nawet loty balonem nad boiskiem "rolnika" - to tylko jedne z wielu atrakcji jakie przygotował Zespół Szkół Rolniczych w ramach I Grudziądzkiego Pikniku Naukowego. Zaplanowano go w dniach 27 i 28 kwietnia na terenie szkoły. Wstęp bezpłatny.