I sesja Rady Miejskiej w Żninie. Nowy burmistrz Żnina i radni złożyli ślubowanie. Zdjęcia i wideo

We wtorek (07.05.2024) w sali Urzędu Miejskiego w Żninie odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej. Rajcy i nowy burmistrz złożyli ślubowanie.

Zgodnie z tradycją pierwsze obrady, do czasy wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej, poprowadził najstarszy radny. W tej kadencji to radny Jerzy Krynicki. Natomiast rotę ślubowania radnych odczytał najmłodszy w tym gronie - Dariusz Samul.

Głos zabrał Robert Luchowski, były już burmistrz Żnina, który powiedział, że będzie wspierał swojego następcę. - Będę trzymał kciuki, będę wspierał z tego miejsca, które mi po wyborach wskazali mieszkańcy. Pozostaję oczywiście do dyspozycji w sytuacjach nie tylko trudnych, ale też przyjemnych. One się w naszej pracy przeplatają. Życzę powodzenia, życzę siły i myślę, że życzyłbym sobie tego, czego w rozmowach oczekują mieszkańcy: stanowczości i pokazania samodzielności kierowania tą gminą. Ja na to tez liczę. Głęboko wierzę, że ten wybór mieszkańców był wyborem trafnym i mogę powiedzieć dziś, że jako burmistrz Żnina oddaję gminę Żnin na kolejne lata w dobre ręce, w ręce burmistrza Łukasza Kwiatkowskiego - powiedział Robert Luchowski w ostatnich chwilach, kiedy formalnie pełnił funkcję burmistrza Żnina.

Chwilę później Łukasz Kwiatkowski odczytał ślubowanie i tym samym został burmistrzem Żnina. Sekretarz Gminy Żnin Mirosław Gatka zdjął insygnia burmistrza (łańcuch) z szyi Roberta Luchowskiego i zawiesił go na szyi Łukasza Kwiatkowskiego. - Szliśmy do wyborów z hasłem nowej jakości, szliśmy z hasłem nowoczesnej gminy, silnej gminy, gminy dla wszystkich mieszkańców. Szliśmy też z programem wyborczym, który dzień po dniu, krok po kroku będziemy konsekwentnie realizować. Będziemy go realizować nie tylko dla tych mieszkańców, którzy udzielili nam poparcia. Gmina Żnin jest dla wszystkich, bez względu na to, kto jakie ma poglądy - powiedział Łukasz Kwiatkowski, nowy burmistrz Żnina.

Mówił także o tym, że chce aby we władzach Żnina było spokojnie. Dodał, że będzie zwracał uwagę na dobre pomysły niezależnie od tego, kto je zgłosi.

- Chcę zapewnić, że będę się starał ze wszystkich sił sprostać państwa oczekiwaniom. Ja osobiście i moi współpracownicy zrobimy wszystko, żeby ta duma mieszkania w gminie Żnin, stolicy powiatu żnińskiego, w stolicy Pałuk była coraz większa - dodał burmistrz Łukasz Kwiatkowski i podziękował swojemu poprzednikowi.

Całość przemówienia inauguracyjnego oraz fragmenty pierwszej sesji Rady Miejskiej w Żninie znajdują się w materiale wideo powyżej. Pierwsza sesja to także wybory władz Rady Miejskiej. Na przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszono Idziego Mądrego (Forum Samorządowe Pałuki) oraz Grzegorza Koziełka (Razem z Luchowskim dla gminy Żnin). Zwyciężył Idzi Mądry, gromadząc 14 głosów poparcia. Na Grzegorza Koziełka głosowało 6 radnych. - Myślę, że Idzi Mądry jest z tego grona najlepszą osobą, która może piastować to stanowisko, a zarazem zespolić większość do podejmowania mądrych decyzji dla gminy Żnin, choć niektóre nie będą łatwe - powiedział Dariusz Kaźmierczak, który w minionej kadencji był przewodniczącym Rady Miejskiej w Żninie i to właśnie od na pierwsze sesji przekazał insygnia władzy przewodniczącego Idziemu Mądremu.

- Myślę, że godność, uczciwość, która będzie towarzyszyła naszej całej radzie będzie wyznacznikiem do podejmowania prawidłowych decyzji, które będą towarzyszyły w przyszłości szkołom, mieszkańcom, sołtysom. Wszystkim osobom, które będą związane z naszą gminą. Dziś rozpoczynamy nową kadencję, która, myślę, będzie łatwiejsza niż poprzednia. O poprzedniej już nie będziemy rozmawiać. Tego już nie ma - powiedział Idzi Mądry, przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie i przyznał, że będzie wspierał nowego burmistrza.

Wybrano także wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Z trzech kandydatów najwięcej głosów otrzymali: Andrzej Kurek (Forum Samorządowe Pałuki) oraz Robert Szafrański (Prawo i Sprawiedliwość). Do tego gremium kandydował także Sławomir Kujawa, ale nie uzyskał wystarczającej liczby głosów.