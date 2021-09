Ich utwory znają młodsi i starsi. Zespół Dżem zagra w Grudziądzu [data, miejsce, ceny biletów]

Zespół Dżem powstał w 1973 roku i chodź jego skład zmieniał się wiele razy, to koncertują do dziś. Za co kochamy Dżem? Za to, że potrafią pisać piosenki, które trafiają w serce, że mówią coś do nas i o nas językiem, który rozumiemy, potrafią wzruszyć do łez i od samego początku są szczerzy w tym co robią... Lata mijają, a zespół nie traci swoich walorów, muzycznie wciąż zrobiony jest z bluesa i rocka, jest luz, zabawa, beztroska ale także smutek, powaga, gniew, ciemna i jasna strona życia...