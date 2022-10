II Ostromecki Duathlon MTB. Zobaczcie zdjęcia z rywalizacji

Aktywność i zdrowy tryb życia, popularyzacja duathlonu oraz promocja Ostromecka i gminy Dąbrowa Chełmińska - takie były główne założenia imprezy. Dla uczestników liczyła się też sportowa rywalizacja i dobra zabawa.

I tak ponad sto osób stanęło na starcie, by zmierzyć się na dystansie sprinterskim duathlonu.

Start i meta mieściły się na boisku sportowym w Ostromecku. Pierwsza część rywalizacji to był bieg na 5-kilometrowej trasie. Limit czasu ukończenia biegu wynosił 40 minut. Druga część to jazda na rowerze - na dystansie 20 kilometrów, drogami leśnymi, gruntowymi i szutrowymi. Limit - dwie godziny. Trzecia część to ponownie bieg - tym razem na 2,5 kilometra. Całe zawody trzeba było ukończyć w czasie maksymalnie 2 godzin i 30 minut.

Organizatorami byli LKS Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska i Zespół Szkół w Ostromecku. Zobaczcie zdjęcia z zawodów! >>>