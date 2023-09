III Dni Twierdzy Grudziądz. W sobotę koniecznie przyjdźcie na Błonia Nadwiślańskie [program]

W piątkowy wieczór na Błoniach Nadwiślańskich swoje obozy rozbijają grupy rekonstrukcyjne.

Oficjalne otwarcie Dni Twierdzy Grudziądz zaplanowano na sobotę o g. 11 na Rynku.

W sobotę, w g. 11.30-18 na Błoniach Nadwiślańskich będzie można zwiedzać obozowiska, obejrzeć prezentacje umundurowania grup rekonstrukcyjnych, pokazy musztry, wziąć udział w warsztatach rodzinnych.

Punktem kulminacyjnym będzie zaplanowana na g. 18.45 w sobotę inscenizacja bitwy o Grudziądz, w której wojska pruskie zmierzą się z armią Napoleona.

Oficjalne zamknięcie Dni Twierdzy Grudziądz w niedzielę, o g. 10 na Rynku.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Garnizon Grudziądz, którego członkami są zarówno zawodowi historycy, jak i amatorzy. Wydarzenie wsparły finansowo Urząd Miejski oraz Urząd Marszałkowski.

Dni Twierdzy Grudziądz to impreza historyczna nawiązująca do wydarzeń z roku 1807 kiedy to grudziądzka Cytadela znalazła się w ogniu działań wojennych sprzymierzonych wojsk polsko-francusko-herskich. Dowódcą wojsk stacjonujących na Twierdzy w ówczesnym czasie był Generał Wilhelm Reinhard de l'Homme de Courbiere, który w swojej niezłomności wsławił się tym, że nawet po zakończeniu działań wojennych i podpisaniem pokoju w Tylży nie oddał Twierdzy w ręce przeciwnika. To właśnie dzięki niemu możemy szczycić się do dzisiaj tym, że Twierdza Grudziądz nie została zdobyta po czym na jego cześć nazwaną ją "Feste Courbiere".