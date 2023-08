III liga piłki nożnej: Elana Toruń - Błękitni Stargard. Beniaminek nie zawiódł [zdjęcia mecz + kibice]

Przy dwóch pierwszych golach asystował Mateusz Góra. Najpierw wyłożył piłkę Jay'owi Jaskólskiemu, który tylko dostawił nogę i piłka musiała wpaść do bramki. Przy drugim golu dograł do Kacpra Kowalskiego, który popisał się efektowną główką. Trzeci gol to efekt technicznego strzału po ziemi Macieja Rożnowskiego, po którym bramkarz gości tylko odprowadził wzrokiem piłkę. Zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej okazałe, bo torunianie mieli jeszcze co najmniej kilka okazji do zdobycia bramki.

W następnej kolejce torunian czekają wyjazdowe derby z Zawiszą Bydgoszcz.