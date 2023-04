III liga piłki nożnej: Zawisza Bydgoszcz - Pogoń II Szczecin. Zapis relacji na żywo

Zawisza Bydgoszcz - Pogoń II Szczecin 2:1 (1:1)

Bramki: Patryk Urbański (27 - karny), Stanisław Wędzelewski (65) - Olaf Korczakowski (9).

Zawisza: Tkaczyk - Nowak, Gaczkowski, Urbański, Szczytniewski - Graczyk, Dahms (77. Sochań) - Rugowski (46. Sacharuk), Koziara (87. Żelazo), Wędzelewski (65. Mateusz Oczkowski) - Okuniewicz (87. Serwach).

Tutaj wyniki pozostałych meczów 24. kolejki

Koniec meczu

Zawisza zasłużenie zgarnia komplet punktów i cały czas ma kontakt z czołówką. Przy odrobinie lepszej skuteczności wygrana powinna być bardziej okazała. Dziękujemy za uwagę. Niebawem galeria zdjęć z meczu oraz kibiców.

90+2 - Żółta kartka dla Szczytniewskiego za faul

90 - Sędzia przedłuża mecz o cztery minuty

87 - Kolejne dwie zmiany w Zawiszy. Żelazo i Serwach zastępują Koziarę i Okuniewicza.

85 - Jeszcze jedna udana interwencja Tkaczyka i obrona strzału zmierzającego w okienko

82 - Świetna obrona Tkaczyka po akcji Łukasiaka

79 - Ależ pech niebiesko-czarnych. Po główce Sacharuka i strzale Okuniewicza piłkę z bramki wybijają szczecinianie.

77 - Rzut rożny dla bydgoszczan. Niestety bez strzału na bramkę. Trzecia zmiana w Zawiszy: Sochań zastępuje Dahmsa.

71 - Żółta kartka dla Dahmsa za faul

65 - Świetna akcja niebiesko-czarnych. W jej finale Koziara zagrał nad obrońcami do Wędzelewskiego, a ten technicznym strzałem nad bramkarzem posłał piłkę do siatki. Zawisza prowadzi 2:1! Po chwili strzelec gola został zastąpiony przez Mateusza Oczkowskiego

61 - Kolejny róg dla Zawiszy. Po główce Gaczkowskiego piłka znowu trafia w słupek

54 - Faul dla Zawiszy z prawej strony boiska około 40 metrów od bramki. Do dośrodkowania Szczytniewskiego nie zdążył Dahms.

48 - Zza pola karnego uderzał Koziara. Tylko słupek pozbawił Zawiszę drugiego gola

46- Bydgoszczanie rozpoczęli drugą połowę. W Zawiszy jedna zmiana. Rugowskiego zastąpił Sacharuk

Koniec pierwszej połowy

Kibice oglądali całkiem niezłe spotkanie, toczony w dość szybkim tempie. Z relacją wracamy za około kwadrans

45 - Sędzia dolicza dwie minuty

43 - Rzut rożny dla Zawiszy. Sędzia odgwizduje faul na bramkarzu Pogoni

37 - Żółta kartka dla Koziary za faul

27 - Okuniewicz wywalczył rzut karny. Do piłki podszedł Urbański i pewnie pokonał bramkarza. Zawisza - Pogoń 1:1

20 - To mogło być 1:1. Po główce Okuniewicza piłka trafiła w poprzeczkę, Urbański chciał przewrotką skierować ją do siatki, ale w ostatniej chwili szczecinianie zgarnęli mu futbolówkę

17 - Niebiesko-czarni starają się przejąć kontrolę nad meczem, ale nie potrafią zagrozić bramce Pogoni

9 - Pierwszy celny strzał Pogoni i Zawisza traci gola. Płaskim uderzeniem przy słupku popisał się Korczakowski, Tkaczyk nie zdążył z interwencją.

6 - Na razie częściej przy piłce przyjezdni. Zawiszanie czyhają na błędy, by wyprowadzić kontry.

1 - Pierwszy gwizdek. Rozpoczęli goście