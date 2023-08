III ligi piłki nożnej: Zawisza Bydgoszcz grał na wyjeździe. Rywalem Wikęd Luzino. Grad goli

Wikęd Luzino - Zawisza Bydgoszcz 1:7 (0:2)

Bramki: Przemysław Kostuch (88) - Maciej Koziara (15, 45, 72), Krystian Sanocki (56), Jakub Bojas (71, 90), Maciej Kona (82).

Zawisza: Oczkowski - Nowak, Gaczkowski, Urbański, Sławek - Sanocki (64. Bojas), Sochań (64. Kona), Graczyk, Sacharuk (46. Chachuła) - Koziara (80. Leonowicz) - Okuniewicz (75. Sobieralski).

Zawiszanie przed tym meczem niewiele ujawniali. W dwóch ostatnich sparingach nie podawali składu. Wszystko, by utrudnić życie rywalom.

To był pokaz siły bydgoskiego zespołu. Niebiesko-czarni zaaplikowali rywalom aż siedem goli. Hat tricka ustrzelił Maciej Koziara. Jakub Bojas, który wrócił do Zawiszy po kilkuletniej przerwie potrzebował ledwie siedem minut, by zdobyć bramkę. W sumie uzbierał dwa gole. Po powrocie do bydgoskiej drużyny trafił też Maciej Kona. Na dodatek przepięknego gola strzelił Krystian Sanocki, robiąc sobie prezent na urodziny. Jedyny minut to strata gola w samej końcówce. Jednak nie ma co narzekać po tak okazałym zwycięstwie.

W następnej kolejce zawiszanie w derbach podejmą Elanę Toruń.