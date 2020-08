Imię dla sokoła, który wykluł się na terenie Anwilu SA we Włocławku wybrane! Pomysłów było co niemiara

Amon tak ma na imię sokół, który wykluł się na terenie spółki Anwil we Włocławku. Na konkurs wpłynęło blisko pół tysiąca zgłoszeń.

Canwilek, Kujawiak, Wacławek, Amon czy Azotek – to niektóre z propozycji, które zgłaszano w ramach konkursu ogłoszonego przez Anwil SA na imię dla sokoła. Komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia. Które imię ostatecznie zwyciężyło?

- Zgłoszona przeze mnie propozycja imienia nawiązuje z jednej strony do amoniaku, który jest produkowany w Anwilu, z drugiej zaś jest odwołaniem do mitologii egipskiej - wyjaśnia Piotr Kaniewski, laureat konkursu. - Mam nadzieję, że Amon będzie w przyszłości silnym i pięknym okazem. Bóg o imieniu Amon jest symbolem niewidzialnej, boskiej siły twórczej, która przejawiała się m.in. w życiodajnych elementach natury, takich jak powietrze, wiatr czy ciepło promieni słonecznych wpływających na wzrost płodów rolnych.

Sokół Amon to 43. pisklę, które wykluło się na terenie zakładu w historii Anwilu. Znajdujące się tu gniazdo jest jednym z najstarszych stanowisk lęgowych sokoła wędrownego w Polsce.

Jak informuje biuro prasowe Anwilu SA, inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego w podejmowanych przez Anwil działaniach jest więcej. Od blisko 20 lat firma uczestniczy w międzynarodowym programie „Odpowiedzialność i Troska”. Koncentruje się on na poszukiwaniu rozwiązań służących oszczędności energii, zmniejszeniu produkcji odpadów, ścieków i redukcji emisji zanieczyszczeń. Jednym z flagowych projektów tego programu jest akcja „Drzewko za butelkę”. Już od 17 lat, dzieci z lokalnych szkół zbierają zużyte butelki PET, które następnie kierowane są do recyklingu.

Inna, ciekawa inicjatywna ekologiczna, to projekt „Pan Karp zarybia Wisłę”. Został on doceniony m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, które umieściło go na liście 30 najwartościowszych projektów ekologicznych ostatniego 30-lecia. Spółka współpracuje także ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Efektem tych działań jest zaangażowanie Anwilu w program restytucji zagrożonego gatunku, którym jest sokół wędrowny.