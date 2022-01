Informatycy i logistycy z Nowego uczą się zawodu u lokalnych pracodawców i na południu Hiszpanii. Szkoła została wyróżniona!

Celem konkursu jest promocja szkół, które najlepiej przygotowują uczniów do pracy, zwłaszcza na rynku regionalnym.

- Pod uwagę brano kilka czynników, wśród nich wyniki egzaminu zawodowego, liczbę laureatów olimpiad i zajęć dodatkowych - wylicza Eleonora Lewandowska, dyrektor Zespołu Szkół w Nowem.

W nowskim technikum są to m. in. dwutygodniowe wyjazdy w ramach Erasmusa (program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną) do Granady, historycznego miasta na południu Hiszpanii.