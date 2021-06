Inowrocław. Bardzo dobre występy zawodników Automobilklubu Inowrocławskiego. Zobaczcie zdjęcie z tras rajdowych i wyścigowych

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Inowrocławianie niepokonani w klasie 4 rajdów Mistrz Kierownicy

W niedzielę 27 czerwca na rajdowych trasach, po 2 tygodniowej pauzie spowodowanej zabiegiem na kolano, pojawili się Maciej i Julia Smoleńscy na BMW. Zawodnicy z Inowrocławia wystartowali w I rundzie Włocławskiego Mistrza Kierownicy 2021.

- Nasza klasa jak zwykle obsadzona. Ostatecznie klasę 4 wygraliśmy i zajęliśmy 2 miejsce w klasyfikacji generalnej. Julia jak zwykle spisała się wyśmienicie, w odpowiednich momentach dyktując trasę relacjonuje Maciej Smoleński.

Walczyli o dobre miejsca na quadzie i motocyklu

Również w niedzielę 27 czerwca barw

Automobilklub Inowrocławskiego

bronił Mikołaj Gmerek. Wystartował quadem w Nowogardzie w III rundzie Mistrzostw Polski Motocross - Quadcross. W pierwszym wyścigu zajął 5 miejsce, a w drugim 8 co w klasyfikacji zawodów dało mu 5 miejsce. Tydzień wcześniej Mikołaj startował w II rundzie Mistrzostw Polski w Chojnie, gdzie podczas pierwszego biegu, na przedostatnim okrążeniu, jadąc na 4 pozycji, został „sfaulowany” przez jednego z przeciwników, co spowodowało upadek i nie ukończenie zawodów. Do drugiego biegu zawodnik z powodu kontuzji nie przystąpił.