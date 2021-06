Inowrocław - Kryta Pływalnia "Wodny Park" w Inowrocławiu nieczynna! Dlaczego?

NOWE "Wąbrzeźno żąda dostępu do morza". Marzenie zapisane na murze zostanie zrealizowane! Rusza spływ kajakowy pod hasłem "DbajMY o H2O"

Burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski, jego zastępca Wojciech Trzciński oraz kilkanaście innych osób w piątek, 2 lipca rozpoczną spływ kajakowy z Wąbrzeźna do Morza Bałtyckiego pod hasłem "DbajMY o H2O". Spływ ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie wody, a zarazem jest realizacją marzeń wąbrzeźnian, którzy wiele lat temu napisali na garażu przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie "Wąbrzeźno żąda dostępu do morza". Dziś tego napisu nie ma, ale marzenie do realizacji pozostało. Warto podkreślić, że do tej pory nikt nie próbował przepłynąć do Bałtyku przez Strugę Wąbrzeską.