Inowrocław. Matura 2022 w II Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej. Zdjęcia

W szkolnym holu tuż po ósmej rano była już spora grupa uczniów przystępujących do najważniejszego egzaminu w życiu. Atmosfera lekko nerwowa, choć młodzież robiła wszystko, by stres nie brał góry. Na co liczyli uczniowie pierwszego dnia egzaminów? - Na szczęście - żartowała Wiktoria z klasy IIIe lingwistycznej. Chwilę później dodała, że na temat związany z mickiewiczowskim "Dziadami". Podobnego zdania była Agata, także z IIIe.