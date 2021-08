Inowrocław. Nie wszyscy pracownicy szpitala w Inowrocławiu otrzymali dodatki covidowe

Informację taką przekazała "Pomorskiej" Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodała też, że dodatkowe, jednorazowe świadczenia dla personelu niemedycznego wypłacono na podstawie dokumentacji, przygotowanej przez szpital. Jak również, że to do dyrektorów placówek medycznych należy ocena, w oparciu o kryteria z polecenia Ministra Zdrowia, którzy pracownicy kwalifikują się do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego.

Szpital w Inowrocławiu otrzymał ponad 12 milinów złotych na dodatkowe wynagrodzenie za pracę w zwalczaniu epidemii koronawirusa

- Do tej pory inowrocławski szpital otrzymał łącznie ponad 12 milionów złotych na dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego i niemedycznego za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 - przypomniała Barbara Nawrocka.

Tymczasem dotarły do nas sygnały z inowrocławskiego szpitala, że większość oddziałów otrzymała informacje, iż ich pracownicy nie dostaną dodatków covidowych (pracownicy niemedyczni - jednorazowo 5 tys. zł).