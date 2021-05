Inowrocław. Obchody Święta Pracy pod pomnikiem Obrońców Inowrocławia. Zorganizowała je lewica. Zdjęcia

Tego należy spodziewać się na maturze z polskiego 2021. Oto rady polonistki [lista]

Do matury z języka polskiego już we wtorek 4 maja 2021 przystąpią uczniowie w całym kraju. Co zrobić, aby dobrze napisać egzamin? Jakich błędów się wystrzegać? - sprawdź, jakie wskazówki przygotowała dla tegorocznych maturzystów nauczycielka języka polskiego, Wiesława Meller z LO w Koronowie.