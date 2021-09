Inowrocław. Pan podporucznik z 82 batalionu lekkiej piechoty kocha sporty wodne. Jego pasją są wyścigi smoczych łodzi. Zdjęcia

Podporucznik Jarosław Wengierski na co dzień jest dowódcą plutonu ogniowego w 82 batalionie lekkiej piechoty w Inowrocławiu. Od dziecka trenuje sporty wodne, w których odnosi liczne sukcesy. Od kilku lat jego pasja są starty w zawodach smoczych łodzi. To coraz popularniejsza dyscyplina sportu w kraju i na świecie.

Poniżej wywiad z ppor. Jarosławem Wengierskim przeprowadzony przez służby prasowe 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zachęcamy do lektury.

Kiedy rozpocząłeś przygodę ze sportami wodnymi?

- Moja przygoda zaczęła się już w 5 klasie szkoły podstawowej. Pewien trener przyszedł na lekcje wychowania fizycznego i zaprosił na trening do klubu Astoria Bydgoszcz. Bardzo mi się spodobało, chociaż na początku nie było. Trudność sprawiało m.in. utrzymanie równowagi na wywrotnej łodzi. W ten sposób zacząłem swoją przygodę z kajakarstwem klasycznym, a dokładnie pływałem na kanadyjce.

Jakie osiągnięcia masz do tej pory?

-Jeżeli chodzi o samo kajakarstwo klasyczne, to z najważniejszych osiągnięć byłem 4 krotnym mistrzem Polski, 3 krotnym wicemistrzem i raz udało się zdobyć brązowy medal w okresie juniorskim w kategoriach C1, C2 i C4. Dało mi to łącznie 8 medali mistrzostw Polski. Jeżeli chodzi o zawody międzynarodowe, to w kategorii C2 zdobyłem brązowy medal na międzynarodowych zawodach w Bochum w Niemczech. Za czasów juniorskich byłem również objęty szkoleniem kadry narodowej.

W przypadku smoczych łodzi największe do tej pory sukcesy to 6 krotne mistrzostwo Polski i zwycięstwo na międzynarodowych zawodach w Czechach, które wywalczyliśmy 19 września.

Jak to się stało, że z kajaka trafiłeś do smoczej łodzi?

- Po zakończeniu kariery w kajakarstwie zapisałem się na studiach do sekcji trójboju siłowego, w którym to również udało mi się zdobyć złoty medal mistrzostw Polski w kategorii uczelni niepublicznych. Nie do końca czułem się spełniony sportowo, bo nadal brakowało adrenaliny startowej, którą czułem za każdym razem w kajakarstwie. Przede wszystkim tęskniłem jednak za kontaktem z wodą, która pokochałem już w dzieciństwie. Wśród moich znajomych było wielu byłych kajakarzy. Pojawił się wspólny pomysł rozpoczęcia treningów smoczych łodzi. W 2017 zaczęła się przygoda ze "smokami" jako podsekcja w bydgoskiej Zawiszy. Aktualnie startuje w barwach AZS WSG Bydgoszcz, który daje duże możliwości rozwijania się i przede wszystkim realizacji treningów zarówno na Brdzie, jak i na siłowni.

Skąd się wzięła nazwa smocze łodzie?

- Każda łódź na dziobie ma głowę, a na tyle ogon smoka. Jeżeli chodzi o genezę, to sport ten pochodzi z południowej Azji, a dokładnie z Chin. Początki smoczych łodzi sięgają kilku tysięcy lat wstecz. Co roku w Chinach na brzegach rzeki Jangcy, u progu pory gorącej, kiedy to ludność trapiły susze i epidemie, odbywały się obrzędy przebudzenia śpiącego dotąd boga smoka. W ten sposób powstał ten piękny sport wyścigi smoczych łodzi. Ich początek w Polsce to rok 1997.

Zawodowa służba wojskowa i sport wyczynowy. Jak udaje Ci się to pogodzić?

- Treningi odbywają się w godzinach wieczornych, więc bez problemu udaje mi się kilka razy w tygodniu zrobić trening na rzece Brda lub na bydgoskim Brdyujściu. W dodatku każdy poranny rozruch fizyczny na batalionie wykorzystuję w 100 %. Naprzemiennie staram się wykonywać treningi biegowe i siłowe, co umożliwia mi ciągły rozwój i budowanie formy sportowej.

Jakie są cechy wspólne służby wojskowej i uprawiania sportu?

- Uważam, że każdy żołnierz powinien wykazywać się wysoką sprawnością fizyczną. W szczególności każdy dowódca, który jest przykładem dla swoich żołnierzy. Służbę wojskową i uprawianie sportu łączy wiele rzeczy. Sport kształtuje nie tylko sylwetkę, ale i również siłę charakteru. Służba wojskowa nie jest łatwa, ale uprawianie sportu wyrabia w nas takie cechy charakteru jak pewność siebie, czy zdolność do ustalania i realizowania zakładanych celów. Sport nauczył mnie, że bez ciężkiej pracy nie można osiągnąć pożądanych efektów.

Jakie plany na przyszłość związane ze służbą i cele sportowe?

- Hmm, ciężko mówić o przyszłości, przede mną jeszcze wiele lat służby. Moim marzeniem jest na pewno zostanie oficerem starszym i wyjazd na misję tak, żeby być spełnionym jako dowódca. Jeżeli chodzi o cele sportowe, to na nieszczęście w tym roku zostały odwołane mistrzostwa świata, które były planowane nad poznańską Maltą. Mam nadzieję, że jeżeli tylko zdrowie pozwoli, uda się w przyszłości zakwalifikować na kolejne Mistrzostwa Świata i walczyć o jak najwyższe lokaty.

Co jest kluczem do sukcesu?

- Kluczem do sukcesu jest mieć wyznaczony cel i uparcie do niego dążyć, przy tym bardzo ciężko pracując. Nie można zważać na przeszkody i ciężkie momenty, tylko ciągle realizować zakładany plan i iść do przodu.

Czego możemy Ci życzyć?

- Dużo zdrowia, bo uważam, że zdrowie jest najważniejsze. Zresztą w zdrowym ciele zdrowy duch i przede wszystkim żołnierskiego szczęścia.

