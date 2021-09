Inowrocław. Podczas sesji rada przyjęła stanowisko radnych w sprawie planowanych przez rząd zmian w oświacie

Kolejnym punktem było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w rocznym programie współpracy ratusza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego. W związku z nadchodzącym okresem zimowym, ogłoszony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie od października do grudnia 2021 r. ogrzewalni dla osób bezdomnych. W konsekwencji konieczne jest zwiększenie kwoty w budżecie na tego typu zadanie publiczne. Radni przyjęli uchwałę zwiększającą fundusze budżetowe na to zadanie o 35 tys. zł.

Oto treść stanowiska rady:

"Rada Miejska Inowrocławia, w poczuciu odpowiedzialności za właściwą realizację zadań oświatowych przez Miasto Inowrocław, stanowczo sprzeciwia się planowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmianom w systemie oświaty, które ograniczą autonomię dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz samorządów lokalnych w działalności edukacyjnej i wychowawczej. Przez ostatnich 30 lat - w demokratycznej Polsce udało się wypracować dobrze funkcjonujący model edukacji. Na przestrzeni ostatnich trzech dekad samorząd inowrocławski wykazał się wielką odpowiedzialnością w dostosowywaniu podległych placówek oświatowych do wymagań cywilizacyjnych. Możliwe było to dzięki dużemu wysiłkowi organizacyjnemu oraz finansowemu - zwłaszcza w sytuacji znacznego zaniżania subwencji oświatowej i coraz większym procentowym udziale Miasta Inowrocławia w finansowaniu zadań oświatowych. Inowrocław od lat inwestuje w rozwój uczniów i nauczycieli wspierając budowanie społeczności otwartej, tolerancyjnej oraz świadomej swoich praw. Proponowane przez rząd rozwiązania spowodują zniszczenie dotychczas wypracowanego modelu oświaty, stanowią próbę odebrania lokalnej społeczności - nauczycielom i rodzicom wpływu na to, jak ma funkcjonować szkoła oraz oddania wszystkich decyzji urzędnikowi mianowanemu przez polityka kuratorowi oświaty. Zmiany związane z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe zwiększają uprawnienia przysługujące organom nadzoru pedagogicznego i mają na celu podporządkowanie kuratorom oświaty procesu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Zwiększają wpływ kuratorów na odwołanie dyrektora, wprowadzają karę więzienia dla tych, którzy "przekroczą uprawnienia" lub "nie dopełnią obowiązku". To kolejny krok w kierunku centralizacji systemu oświatowego, zamach na samorządowe niezależne od rządu szkoły oraz próba zastraszenia nauczycieli. Samorządy zostaną pozbawione wpływu na funkcjonowanie szkół, przy zachowaniu jednoczesnej odpowiedzialności finansowej za ich prowadzenie. Szkoła powinna być instytucją autonomiczną i demokratyczną, a nie instytucją upartyjnioną. Rada Miejska Inowrocławia apeluje do rządu i Prezesa Rady Ministrów o wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe. Jego wycofanie pozwoli zatrzymać propozycje zmian naruszających równowagę pomiędzy organami prowadzącymi szkoły, a organami nadzoru pedagogicznego, które to propozycje jednocześnie ograniczają wpływ rodziców na wychowanie i edukację dzieci".