Inowrocław - Podsumowanie I Biegu dla dzieci niepełnosprawnych Miej serce do biegania" w Inowrocławiu red

W inowrocławskim biegu wystartowało dziecko niepełnosprawne ruchowo i/lub intelektualnie w specjalnym wózku biegowym, a rolę tzw. pchacza pełnił rodzic bądź opiekun Magdalena Pindel

Jak już informowaliśmy, 15 maja w Inowrocławiu odbył się I Bieg dla dzieci niepełnosprawnych "Miej serce do biegania". Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Sportowe Marcin Szych Team no limit for Autism to follow your dreams, Urząd Miasta oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.