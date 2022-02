Inowrocław. Święto Zakochanych. Zobaczcie walentynkowe akcenty w witrynach sklepów i lokali w centrum Inowrocławia. Zdjęcia

Jednak miasto raczej nie tonie w walentynkowej scenografii, jak to bywało przed laty. Być może jest to efekt pandemii. Placówki, które postanowiły przypomnieć klientom o Święcie Zakochanych, postawiły głównie na czerwone serduszka lub plakaty z napisem "Walentynki". Zresztą, co tu dużo pisać, wszystko prezentujemy na zdjęciach w naszej galerii. Zapraszamy do oglądania.