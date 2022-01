Inowrocław. Tak podczas rajdu powitali Nowy rok 2022 cykliści z Klubu Turystyki Rowerowej "Kujawiak". Zdjecia

Inowrocławscy turyści rowerowi po pokonaniu wyznaczonej trasy dotarli do lasu w Balczewie, by tradycyjnie przy tamtejszej leśniczówce zorganizować noworoczne spotkanie. Było ognisko, pieczenie kiełbasek, a nawet wspólny taniec wokół ognia. Nie zabrakło ciepłych słów na 2022 -”Mamy nadzieję, że będzie to piękny rok, czego sobie i Wam życzymy.”