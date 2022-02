Inowrocław. Tak powstają "Solankowe Tarasy", czyli Centrum Seniora i Osób z Niepełnosprawnościami. Zdjęcia Red

W kamienicy przy ul. Solankowej 34 seniorzy będa mieli okazję kupić lub wynająć apartament wraz z całodobową opieką medyczną Dominik Fijałkowski Zobacz galerię (21 zdjęć)

W zabytkowej kamienicy przy ul. Solankowej 34 w Inowrocławiu powstaje Centrum Seniora i Osób z Niepełnosprawnościami "Solankowe Tarasy". To odpowiedź na zachodzące w naszym społeczeństwie zmiany demograficzne. Szacuje się bowiem, że do 2025 roku co trzeci Polak będzie w wieku 65+.