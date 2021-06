Inowrocław. Te zwierzaki udało się uratować dzięki zgłoszeniom mieszkańców do Straży Miejskiej w Inowrocławiu. Zdjęcia

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Dzięki takim interwencjom udało się uratować młodego liska, sarny, sowy, nietoperze. Internowano w przypadku zaskrońca, który osiedlił się w jednym z garaży i kaczej rodziny. Strażnicy wraz ze służbami zajmowali się błąkającymi psami i kotami. Większośc z tych zwierząt trafiła do inowrocławskiego schroniska pod opiekę weterynarza lub do specjalnych ośrodków dla dzikich zwierzaków. Co najważniejsze, wiele z interwencji prowadzonych było na skutek telefonów inowrocławiam pod alarmowy numer Straży Miejskiej.