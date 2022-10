Inowrocław. Tymoteusz Pietrzykowski, czyli ClaptXn, tworzy hip-hop, bo ten styl daje duża swobodę. Zdjęcia

Raper występuje pod pseudonimem artystycznym ClaptOn. Do tworzenia tekstów motywuje go chęć przelania wielu emocji. Pisząc teksty może spojrzeć na nie z zupełnie innej perspektywy.

Czuł się bardzo dobrze i swobodnie podczas wrześniowego występu na inowrocławskim Rynku. Bał się jednak, że pojawi się stres, ale tak się nie stało.

- Byłem szczęśliwy stojąc na scenie. Była to dla mnie ogromna dawka endorfin i radości. Od długiego czasu marzyłem o tym, by dać koncert przed szerszą publiką, na żywo przekazać to, co tworzę. To były niesamowite wrażenia. Na pewno chciałbym to jeszcze powtórzyć - relacjonuje ClaptXn.