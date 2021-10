Inowrocław. Ukazała się druga płyta Starej Szkoły zatytułowana "Koncert". Zespół promował ją podczas koncertu w Toruniu. Zdjecia

Tytuł płyty Starej Szkoły "Koncert" nie jest przypadkowy. Na krążku znalazło się 10 utworów, które zarejestrowane zostały podczas koncertu z okazji 10-lecia działalności inowrocławskiego zespołu. Był on dużym wydarzeniem muzycznym w Inowrocławiu. Po pierwsze, zespół celebrował w ten sposób zwoje urodziny. Po drugie, podczas koncertu Starej Szkole towarzyszyli wspaniali muzycy - Józef Skrzek, Apostolis Anthimos i Michał Kielak. I po trzecie, był to ostatni wielki koncert w Inowrocławiu przed wybuchem pandemii koronawirusa - odbył się bowiem 29 lutego 2020 roku. Z tego też powodu znacznie przesunęło się wydanie drugiej płyty Starej Szkoły. Muzycy liczyli, że krążek "Koncert" ukaże się we wrześniu 2020 roku. Niestety, trzeba było na to poczekać do września 2021 roku.