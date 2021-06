Inowrocławski "Rzemieślnik" z tytułem Złotej Szkoły NBP 2020/2021. W tej szkole popularyzuje się wiedzę ekonomiczną

Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła - Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I st. w Inowrocławiu otrzymała tytuł Złotej Szkoły NBP 2020/2021.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu, którego pierwsza edycja dobiegła końca jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób.

Zespoły nazwane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ubiegają się o tytuł "Złotej Szkoły NBP", wykonując określone w programie zadania. Spośród wszystkich szkół z tytułem "Złota Szkoła NBP" są wybierane i nagradzane te, które będą autorami najlepiej zrealizowanych zadań. Zamysłem NBP jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Złotych Szkół NBP, które będą liderami w dziedzinie upowszechniania wiedzy o finansach. Tytuł "Złotej Szkoły NBP" zdobyły 284 szkoły, które otrzymały najwyższą punktację za zrealizowane zadania I edycji programu.