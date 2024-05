Integracyjny Turniej Sprawności "Pragnę Zwyciężyć" w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

- Uczestnicy spędzili czas wśród rówieśników w radosnej atmosferze, wszyscy odnieśli sukces, co wzmocniło ich samoocenę i poczucie akceptacji. To już czwarta edycja naszego Turnieju Sprawności Ruchowej, która jest kontynuacją zawodów zorganizowanych w poprzednich latach. Na stałe wpisała się w kalendarz życia społecznego naszego miasta i powiatu i cyklicznie przynajmniej raz w roku organizować integracyjne sportowe spotkania osób niepełnosprawnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia i powiatu, co zaktywizuje osoby niepełnosprawne oraz ułatwi im funkcjonowanie społeczne. W tym roku po raz pierwszy gościliśmy uczestników i ich opiekunów ze szkół specjalnych w Bydgoszczy i Żuromina, co dodatkowo pozwoliło na promocję powiatu w regionie – zaznacza Izabela Borkowska.