Interaktywne Centrum Fajansu zostało wyróżnione w konkursie Art in Architecture Festival. Zdjęcia OPRAC.: Joanna Maciejewska

Skarbiec Fajansu we Włocławku działa od końcówki września 2023 roku. Cieszy się sporym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, lecz także turystów. W grudniu 2023 roku Interaktywne Centrum Fajansu otrzymało wyróżnienie w skierowanym do architektów i inwestorów konkursie Art in Architecture Festival. Instytucja z Włocławka otrzymała wyróżnienie w kategorii przestrzeń wystawiennicza.