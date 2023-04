Inwestycje oświatowe w gminie Brześć Kujawski skończą się przed terminem. Będzie gdzie ćwiczyć

Dobre wiadomości dla uczniów i nauczycieli- inwestycje oświatowe w Brześciu Kujawskim będą gotowe wcześniej niż zostało zapisane w umowie.

W ubiegłym roku, gdy inwestycje rozpoczęły się, zakładano że modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 i budowa sali w Zespole Szkół nr 2 skończą się 15 kwietnia przyszłego roku. Ale wszystko wskazuje na to, że prace zakończą się wcześniej - jeszcze w tym roku. Jak poinformował nas Damian Chełminiak, zastępca burmistrza Brześcia Kujawskiego, w czasie wakacji ma zakończyć się remont sali sportowej w SP nr 1, a jesienią budowa sali w ZS nr 2.

Jeśli chodzi o salę sportową w SP nr 1, to pozostały jeszcze prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Przypomnijmy, że w ramach tej inwestycji poszczególne sale mają być przystosowane do konkretnego rodzaju aktywności fizycznej. I tak sala gimnastyczna duża będzie przystosowana do gier zespołowych, sala gimnastyczna średnia do zajęć grupowych z gimnastyki, a sala mała będzie przeznaczona do zajęć w ramach terapii sensorycznej.

W salach będzie nowa wentylacja, co wpłynie na poprawę komfortu korzystania z obiektu, szczególnie w sezonie letnim. Komunikację usprawni dodatkowe wyjście z sali sportowej bezpośrednio na zewnątrz budynku. Ponadto w ramach tej inwestycji oddane zostanie do użytku wykonane już zaplecze sportowe składające się z szatni z toaletami, pokoju socjalnego dla personelu wraz z toaletą, magazynów, pomieszczenia porządkowego oraz kotłowni.

Jeśli chodzi o salę sportową w ZS nr 2, to mury już stoją, obiekt jest przykryty dachem, a prace trwają wewnątrz. - Mamy nadzieję, że do jesieni prace zostaną zakończone - powiedział nam Damian Chełminiak. Dodajmy, że nowa sala połączona zostanie z budynkiem szkoły. W obiekcie tym poza salą gimnastyczną znajdą się cztery szatnie z toaletami i natryskami, pokój socjalny dla personelu wraz z toaletą, magazyn, pomieszczenie porządkowe oraz kotłownia.

Dobiega też końca kolejna inwestycja oświatowa w gminie Brześć Kujawski - modernizacja budynku przedszkola w Guźlinie. W ramach inwestycji obiekt zyska m.in. pomieszczenie do przygotowywania cateringu i rozdzielania posiłków na poszczególne oddziały. Zmieni się też teren za budynkiem przedszkola. Główne wejście do budynku będzie też przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych dzięki podjazdowi z poręczami. Pozostałe prace obejmowały m.in. wzmocnienie fundamentów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian.

Modernizacja budynku przedszkola w Guźlinie ma zakończyć się w maju br.

